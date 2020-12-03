Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak oldu

AK Partili Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesi nedeniyle yapılan seçim sonucunda AK Partili belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak Siverek Belediye Başkanı seçildi.Siverek Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti'li belediye meclis üyesi Ayşe Çakmak, CHP'li üye Ramazan Gülel ve HDP'li üye Mahmut Bektaş başkanlık için yarıştı.Seçimde 3'te 2 çoğunluğun arandığı ilk turda, AK Partili üye Ayşe Çakmak 24 oy alırken, HDP'li üye Mahmut Bektaş 7, CHP'li aday Ramazan Gülel 5 oy aldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.İkinci turda Ayşe Çakmak 25, Mahmut Bektaş 7, CHP'li Ramazan Gülel ise 5 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Çakmak 24, Bektaş 8, Gülel 5 oy aldı. Böylelikle Siverek'in yeni belediye başkanı Ayşe Çakmak oldu.AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, sonuçların Siverek için hayırlı olmasını dileyerek, başkan seçilen Ayşe Çakmak'ı tebrik etti.

