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Sivas'ta hava nasıl olacak? Sivas için anlık hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15 Aralık 2020 Cumartesi günü Sivas'ta hava parçalı bulutlu ve yağmurlu sıcaklığının ise 6 derece olacağı duyuruldu.
GÜNDEM 15.12.2020, 13:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçerken yer yer yağmur gözlenecek.
Sivas'ta havas sıcaklığının ise 7 °C olması bekleniyor.
İç Anadolu bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sivas'ta havas sıcaklığının ise 7 °C olması bekleniyor.
İç Anadolu bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
28°
parçalı az bulutlu
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