Sivas'ta hava nasıl olacak? Sivas için anlık hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu geçerken yer yer yağmur gözlenecek.

Sivas'ta havas sıcaklığının ise 7 °C olması bekleniyor.



İç Anadolu bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

