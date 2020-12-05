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Sivas'ta hava nasıl olacak? 5 Aralık Cumartesi Sivas hava durumu
2020 yılının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşmeye devam ediyor. Peki Sivas'ta bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM 05.12.2020, 12:37
Peki Sivas’ta hava sıcaklığı bugün saat saat kaç derece olacak? Vatandaşlar, Sivas’ta bugün hava nasıl olacak sorusunu merak ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu olması beklenirken hava sıcaklığı ise 5 ila 2°C arasınd adeğişecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu olması beklenirken hava sıcaklığı ise 5 ila 2°C arasınd adeğişecek
28°
parçalı az bulutlu
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