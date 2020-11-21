Son Dakika
Sivas'ta hava nasıl olacak? 21 Kasım Cumartesi Sivas hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Sivas'ta hava güneşli hava sıcaklığı ise 6 derece olacak...
GÜNDEM 21.11.2020, 14:55
2
Meteoroloji ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını açıklarken Sivas'ta hava nasıl olacak sorusu merak ediliyor. 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Sivas'ta hava güneşli hava sıcaklığı ise 6 derece olacak...
İç Anadolu'da havaların parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
22 Kasım 2020 Pazar günü güneşli, sıcaklık 6, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 8, 24 Kasım 2020 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 5.
Öte yandan Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu'da havaların parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
22 Kasım 2020 Pazar günü güneşli, sıcaklık 6, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 8, 24 Kasım 2020 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 5.
Öte yandan Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Altınordu
|9
|17
|4. Samsunspor
|9
|16
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|9
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Elche
|7
|11
|13. Sevilla
|7
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Huesca
|10
|7
|18. Celta de Vigo
|9
|7
|19. Levante
|8
|6
|20. Real Valladolid
|9
|6
Sayfalar Tümü