Sivas'ta hava nasıl olacak? 21 Kasım Cumartesi Sivas hava durumu

Meteoroloji ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını açıklarken Sivas'ta hava nasıl olacak sorusu merak ediliyor. 21 Kasım 2020 Cumartesi günü Sivas'ta hava güneşli hava sıcaklığı ise 6 derece olacak...



İç Anadolu'da havaların parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



22 Kasım 2020 Pazar günü güneşli, sıcaklık 6, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 8, 24 Kasım 2020 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 5.



Öte yandan Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



