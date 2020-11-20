Sivas'ta hava nasıl olacak? 20 Kasım Cuma Sivas hava durumu

Son haftalarda Sivas'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışları sonrası vatandaşlar, Sivas’ta bugün hava nasıl olacak sorusunu merek ediyor.

Peki Sivas’ta hava sıcaklığı bugün saat saat kaç derece olacak?

Sivas'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre başta Sivas olmak üzere İç Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların güney ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu olması beklenirken hava sıcaklığı ise 5°C olacak...

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu 10°C

ÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu 10°C

ESKİŞEHİR Çok bulutlu 9°C

KONYA Çok bulutlu, yağmurlu 9°C

5 Günlük Sivas hava durumu20 Kasım Cuma Sivas'da hava hafif yağmur sıcaklık 4 derece, nem oranı %8821 Kasım Cumartesi Sivas'da hava parçalı az bulutlu sıcaklık 4 derece, nem oranı %6422 Kasım Pazar Sivas'da hava parçalı az bulutlu sıcaklık 5 derece, nem oranı %6523 Kasım Pazartesi Sivas'da hava açık sıcaklık 4 derece, nem oranı %6524 Kasım Salı Sivas'da hava parçalı az bulutlu sıcaklık 5 derece, nem oranı %56

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu 10°C İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13°C İzmir: Parçalı bulutlu 16°C Bursa: Çok bulutlu 14°C Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19°CAntalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18°CSamsun: Parçalı ve çok bulutlu 12°CTrabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13°CErzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 5°CDiyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12°C

