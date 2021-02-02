Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kaydettiği verilere göre, gece saatlerinde Sivas Kümeören - Gemerek açıklarında deprem oldu. Meydana gelen Sivas Kümeören - Gemerek depreminin 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

