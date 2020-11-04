Sivas'ta bir köye koronavirüs karantinası

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas Valiliğinden karantinaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yellice köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi.

Öte yandan karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

