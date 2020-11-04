Sivas'ta bir köye koronavirüs karantinası
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
GÜNDEM 04.11.2020, 21:12
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas Valiliğinden karantinaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yellice köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi.
Öte yandan karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Sivas Valiliğinden karantinaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yellice köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi.
Öte yandan karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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