Sivasspor’dan Yannick Bolasie atağı!

Geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden biri olan Sivasspor, aynı başarıyı yeniden yakalamak için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarlarının yoğun olarak kadroda görmek istediği Brezilyalı golcü Pato’nun maç ve antrenman eksiği olmasından dolayı başkan Mecnun Otyakmaz, bu konuda bir girişimlerinin olmadığını açıklamıştı.



Geçtiğimiz dönemlerde de kadrosunda birçok önemli oyuncu forma giyen Sivasspor, yeni bir yıldızı daha takıma dâhil etmek için harekete geçti.

İHA’ın haberine göre; Sivasspor Yönetimi, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın talebi doğrultusunda Everton’un Demokratik Kongolu yıldız golcüsü Yannick Bolasie için İngiliz kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncunun menajeri ile bir ön görüşme yapan Yiğidolar, transferde mutlu sona ulaşma adına ise bu girişimlerini devam ettiriyor.

Öte yandan, bu sezon Everton ile resmi bir karşılaşmada görev almayan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yılı kiralık olarak Sporting Lizbon’da geçirmiş ve Portekiz ekibi adına 25 maçta 2 gol 1 asistlik skor katkısı vermişti.

