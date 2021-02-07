Sivasspor'dan Ankaragücü'ne farklı tarife

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Yiğido maçı 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Gradel, 48'da Kayode, 69. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 88'de Yatabare kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 67. dakikada Ahmet Oğuz'un kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç sonra kazanan Sivasspor puanını 28'e yükseltti. Ankaragücü ise 18 puanda kaldı.

