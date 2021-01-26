Sivasspor’da Sportif Direktör kaza geçirdi!
DG Sivasspor Kulübü’nün sportif direktörü Oray Baykal, Kasımpaşa maçı sonrası eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
GÜNDEM 26.01.2021, 01:31
Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, kulübün sportif direktörü Oray Baykal’ın trafik kazası geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Sportif Direktörümüz Oray Baykal, bugün oynadığımız Kasımpaşa maçının ardından eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Baykal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tomografisi geçilen Baykal’ın genel sağlık durumu iyi olurken, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirecektir. Geçmiş olsun Oray Bayrak.”
“Sportif Direktörümüz Oray Baykal, bugün oynadığımız Kasımpaşa maçının ardından eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Baykal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tomografisi geçilen Baykal’ın genel sağlık durumu iyi olurken, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirecektir. Geçmiş olsun Oray Bayrak.”
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