Sivasspor'da Cofie'ye sürpriz!
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 29 yaşına giren orta saha oyuncusu Isaac Cofie için doğum günü kutlaması yapıldı.
GÜNDEM 23.09.2020, 03:15
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Isaac Cofie'nin doğum günü kırmızı-beyazlı ekibin teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman sonrası futbolcu Isaac Cofie için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.
Isaac Cofie, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman sonrası futbolcu Isaac Cofie için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.
Isaac Cofie, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
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