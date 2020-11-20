Sivasspor’da 2 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig’in 9. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Covid-19 testleri neticesinde 2 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Sivasspor'un daha öncede 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

