Sivasspor veda etti! Türkiye 'küme düştü'
Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti. Türkiye küme düştü.
GÜNDEM 11.12.2020, 07:35
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 kaybetti.
Maç boyunca daha etkili bir futbol oynayan Sivasspor, aradığı golü bir türlü bulamazken Maccabi Tel Aviv ikinci yarıda savunma oyuncusu Saborit ile golü buldu ve maçı 1-0 kazandı.
Sivasspor da yoluna devam edemeyince Avrupa'da Türkiye'den hiçbir temsilci kalmadı.
Sıralamada 13.basamakta yer alan Türkiye, böylece 2022-23 sezonunda lig şampiyon olan takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılamayacak.
Diğer temsilcilerde fazla eleme turu maçları oynayacak. Bu sezon yani 2020-21 şampiyonu olacak takım belki de Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılan son temsilci olacak.
Maç boyunca daha etkili bir futbol oynayan Sivasspor, aradığı golü bir türlü bulamazken Maccabi Tel Aviv ikinci yarıda savunma oyuncusu Saborit ile golü buldu ve maçı 1-0 kazandı.
Sivasspor da yoluna devam edemeyince Avrupa'da Türkiye'den hiçbir temsilci kalmadı.
Sıralamada 13.basamakta yer alan Türkiye, böylece 2022-23 sezonunda lig şampiyon olan takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılamayacak.
Diğer temsilcilerde fazla eleme turu maçları oynayacak. Bu sezon yani 2020-21 şampiyonu olacak takım belki de Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılan son temsilci olacak.
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