Sivasspor veda etti! Türkiye 'küme düştü'

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 kaybetti.

Maç boyunca daha etkili bir futbol oynayan Sivasspor, aradığı golü bir türlü bulamazken Maccabi Tel Aviv ikinci yarıda savunma oyuncusu Saborit ile golü buldu ve maçı 1-0 kazandı.

Sivasspor da yoluna devam edemeyince Avrupa'da Türkiye'den hiçbir temsilci kalmadı.

Sıralamada 13.basamakta yer alan Türkiye, böylece 2022-23 sezonunda lig şampiyon olan takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılamayacak.

Diğer temsilcilerde fazla eleme turu maçları oynayacak. Bu sezon yani 2020-21 şampiyonu olacak takım belki de Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılan son temsilci olacak.

