Sivasspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklama

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu yaptığı açıklamada, "Ligin en çok gol yiyen takımından pozisyon vermeden tek gol yiyen takıma geldik. Bunun için daha çok zaman gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile evinde 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Üçüncü haftada daha iyi mesajlar veren bir takım vardı sahada. Rakibimizin fizik kalitesi yüksek, 4-2-4 oynayan, Kanattan gelen bir takım. İlk yarının sonunda Ekuban'ın golü geldi. İkinci yarıda Abdulkadir Ömür ile, sonra Ekuban ile pozisyonlar bulduk. Sonrasında bir pozisyon daha harcadık. Maçı kapatabilirdik. Maçın temposunun arttığı anlarda topu elimizde tutabiliip rakibi koşturabilseydik maçı bitirebilirdik. Gelişen bir takım var ortada. İçeride berabere kalabilirsiniz, gelecek hafta dışarıda kazanabiliriz. Ben kazandığımız maçlardan ziyade bu maçtan oyun olarak daha memnunum." dedi.

Abdullah Avcı, takım olarak zamana ihtiyaçlarının olduğunun altını çizerek, "Oyunun oturması için tekrarlar çok önemli. Konsolda oynarken bile kolay gelişmez. Çalışarak gelişeceğiz. İnsanların sabırlı olması gereken bir dönemdeyiz. Oyun tek yönlü oynanmıyor. 3 hafta değil belki 15 hafta çalışmamız gerekiyor. Ligin en çok gol yiyen takımından pozisyon vermeden tek gol yiyen takıma geldik. Bunun için daha çok zaman gerekiyor. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

