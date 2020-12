Sivasspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan açıklama

Süper Lig'de Trabzonspor, Sivasspo ile karşılaşacak. Maç öncesi Abdullah Avcı oynayacakları maçı değerlendirerek, Her maçı kazanmak son derece değerli. İlk 2 maçtan farklı olarak daha kaliteli bir takımla oynayacağız. Onlar da çıkış yapmak isteyecekler. Djaniny son 2 maç sonradan oyuna girmişti. Tony devamlı oynuyordu. Tony'nin yerine Bilal oynayacak. O da yetenekli bir oyuncu. Önemli olan organizasyonu nasıl oynayacağımız. " dedi.

Abdullah Avcı sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Her maçı kazanmak son derece değerli. Bir sonraki oyunu daha hızlı kat etmeni sağlıyor. 2 maçtan daha farklı oyuncu kalitesi yüksek bir oyun oynayacağız. her maç zor. Özellikle son 5 haftadaki süreçleri var onların. Çıkış yapmak isteyecekler. Rize hocaya geçmiş olsun diyoruz. İyi gidiyormuş. Raşit Karasu ağabeyimiz ilk A takımdaki takım ağabeyim. Nasip oldu bunla olmak. Benim içni bir şanstı. Allah’tan rahmet diliyorum”