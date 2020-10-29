Sivasspor evinde mağlup

Maça etkili başlayan temsilcimiz, 55. dakikada Kayode'nin golüyle öne geçse de, 68'de Dan Biton'un penaltıdan attığı golle skora denge geldi. Öte yandan penaltıya neden olan Camara da kırmızı kartla oyun dışı kalınca temsilcimiz 10 kişi kaldı. Sivasspor'da 71. dakikada Yatabare'nin şutu direkten dönerken, 74. dakikada Peretz'in golü Maccabi Tel Aviv'e galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Sivasspor 0 puanda kalırken Maccabi Tel Aviv 6 puana yükseldi.

