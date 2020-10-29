Sivasspor evinde mağlup
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, sahasında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu.
GÜNDEM 29.10.2020, 23:07
Maça etkili başlayan temsilcimiz, 55. dakikada Kayode'nin golüyle öne geçse de, 68'de Dan Biton'un penaltıdan attığı golle skora denge geldi. Öte yandan penaltıya neden olan Camara da kırmızı kartla oyun dışı kalınca temsilcimiz 10 kişi kaldı. Sivasspor'da 71. dakikada Yatabare'nin şutu direkten dönerken, 74. dakikada Peretz'in golü Maccabi Tel Aviv'e galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Sivasspor 0 puanda kalırken Maccabi Tel Aviv 6 puana yükseldi.
Bu sonuçla Sivasspor 0 puanda kalırken Maccabi Tel Aviv 6 puana yükseldi.
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