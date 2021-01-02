Snda Sivasspor sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor.

Sivasspor ve Denizlispor bugün karşı karşıya gelecek.



Sivasspor - Denizlispor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.



Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Faycal Fajr, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare



Hüseyin, Tiago Lopes, Bergdich, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Hadi Sacko, Rodagella

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