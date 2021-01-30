Sivas'a kar engeli! 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

Dünden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı Sivas'ta, yerini soğuk havaya bıraktı.

Kar nedeniyle şehir genelinde 438 yerleşim yeri kapandı. Kent yöneticileri yolların açılması için çalışma başlattı.

Gürün ilçesi sıfırın altında 23 derece ile en soğuk yer olarak kayıtlara geçerken, Altınyayla ilçesi eksi 21, Sivas merkezde ise hava sıcaklığı eksi 10 derece ölçüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.Polis ekipleri ise soğuk havaya rağmen kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

