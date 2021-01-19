Sivas, eksi 17 derece ile buz kesti! Gölet ve şelaleler dondu...
Sivas'ta son bir kaç gündür etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Bazı gölet ve şelaleler ise dondu.
GÜNDEM 19.01.2021, 15:48
Sivas'ın etkili olan kar yağışı nedeniyle Divriğ'de kapanan köy yolu sayısı, 16'dan 53'e yükseldi.
İl genelinde 183 olarak açıklanan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı da 220'ye çıktı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu kapalı yerleşim yerlerindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın büyük bir kısmı buz tuttu.
Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan yapay şelalenin de bir bölümü de buz tuttu.
İl genelinde 183 olarak açıklanan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı da 220'ye çıktı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu kapalı yerleşim yerlerindeki karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın büyük bir kısmı buz tuttu.
Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan yapay şelalenin de bir bölümü de buz tuttu.
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