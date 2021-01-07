Site sakinlerinin haklı isyanı!

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Hadımköy KİPTAŞ Konutları 1. etap sakinleri site yönetiminin haksız ve keyfi uygulamalarımdan bıkmış durumda. Daha önce de işçilere yaptığı haksızlıklar ve site sakinlerine çıkartılan haksız faturalar nedeniyle medyada yer bulan Hadımköy KİPTAŞ Konutları ite yönetimi yeni bir haksız fatura iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Site yönetimi, apartman dış kapılarının değişimi ve boya işleri için daire başına 6 bin 238 TL ile 7 bin 797 TL arasında bir borç çıkarttı. Buna göre bin 600 daireden oluşan siteden yapılacak değişiklikler için 11 milyon TL’nin üstünde bir para talep ediliyor. Evlerine yazılı şekilde gönderilen bu haksız borçlandırmaya tepki gösteren site sakinleri, KİPTAŞ yönetimine ve yetkililere seslenerek konunun çözülmesini istiyor.

Millî Gazete’ye site yönetiminin yaptıkları hakkında bilgi veren Mustafa Kebeli, üç yıldır bu sitede oturduğunu belirterek, “Site yönetimi her daireye bir borç bilgilendirme yazısı gönderdi. Apartmanların dış kapısının değişimi ve apartmanların boyanması için 6 bin 238 TL ile 7 bin 797 TL arasında bir borç gösterilmiş. Tabi bize danışılarak alınan bir karar söz konusu değil. Site yönetimi kendi kendine bir karar almış ve bizi borçlandırmış. Hatta borçlarımızı ödememiz için bize taksitlendirme planı bile çıkartmış. Bir de gönderilen kâğıtta yeni yılda aidat fiyatlarına da zam yapıldığı gözüküyor. Pandemi koşullarında aidatlara zam yapılması da sanırsam hukuksuz bir şey” ifadelerini kullandı.



*Apartman kapılarında hiçbir sorun olmadığını belirten Mustafa Kebeli, “Bizim torunlarımız bile bu kapıları eskitemez. Ama site yönetimi bize sormadan bu kapıları değiştirip apartmanları boyamak için karar almış. Bir de iki otobüs çevik kuvvet polisiyle dün site önüne adeta barikat kurmuşlardı. Bu ancak teröristlere uygulanacak bir muameledir. Biz sadece hakkımızı arıyoruz. Bu haksız borcun normal zamanda bile uygulanmamasıgerekirken pandemi şartlarında böyle bir durumu hiç kabul etmiyoruz. Bir açıklama dahi yapmadan bizi kendince borçlandıran site yönetimimize karşı yetkililerin bir önlem almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

