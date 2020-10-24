Şişli'de rezidansta silahlı saldırı! Yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı

Şişli'deki lüks bir rezidansta meydana gelen silahlı saldırıda, yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan olayın ardından hemen kaçarken, rezidans görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başlandı.

