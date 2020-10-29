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Sisi'den Fransa'ya karikatür tepkisi!
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Fransa'ya Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler nedeniyle tepki gösterdi.
GÜNDEM 29.10.2020, 04:50
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Fransa'nın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlere sahip çıkmasına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de tepki gösterdi.
Mısır'da askeri darbe ile iktidar olan Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi yaptığı açıklamada, 1.5 milyardan fazla Müslümanı rencide ediyorsa ifade özgürlüğünün durması gerektiğini söyledi.
Din, dinsel simge ve ikonları savunmak adına her kimden gelirse gelsin her tür şiddet ve terörizmi kesinkes reddettiğini belirten Sisi, "Bizim de haklarımız var. Bizim de duygularımızın ve değerlerimizin incinmemesine hakkımız var. Eğer birilerinin düşüncelerini açıklama özgürlüğü varsa, bence bu, 1,5 milyardan fazla insanın hislerini rencide etme noktasına geldiğinde durur" dedi.
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Mısır'da askeri darbe ile iktidar olan Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi yaptığı açıklamada, 1.5 milyardan fazla Müslümanı rencide ediyorsa ifade özgürlüğünün durması gerektiğini söyledi.
Din, dinsel simge ve ikonları savunmak adına her kimden gelirse gelsin her tür şiddet ve terörizmi kesinkes reddettiğini belirten Sisi, "Bizim de haklarımız var. Bizim de duygularımızın ve değerlerimizin incinmemesine hakkımız var. Eğer birilerinin düşüncelerini açıklama özgürlüğü varsa, bence bu, 1,5 milyardan fazla insanın hislerini rencide etme noktasına geldiğinde durur" dedi.
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