Şişe atma tartışması kavgaya dönüştü! Polislere saldırdılar

Afyonkarahisar'da oturdukları binadan şişe atılması nedeniyle çıkan kavgada bir çift yaralandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis memurlarına da saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan M.Z, eşi E.Z.'yi işe bırakmak için binadan dışarı çıktı. Bu esnada oturdukları binanın 6. katından üzerlerine cam şişe atıldı. Bunun üzerine evli çift ile Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E çifti darbetti. Ö.H.Ö bıçakla M.Z'yi elinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burada gözaltına alınan Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E, olaya müdahale eden polis memuru Yusuf Kaya ve komiser Özgür Kaplan'a da saldırdı.

Kavgada yaralanan karı koca Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

