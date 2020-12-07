Sis, pus, yağmur ve kar geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre soğuk hava ve yağmur tüm yurtta etkisini arttırıyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar ve soğuk havanın etkili olacağı öngörülüyor.



İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin gece saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah erken saatlerde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Ankara'da gece sıcaklıları 0 derece civarında seyredecek. Kars, Ardahan, Bayburt, Sivas, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari’de kar yağışı bekleniyor.



Akdeniz bölgesinde hava sıcaklığı 10 ila 20 derece dolaylarında seyredecek. Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde havanın yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava Parçalı ve çok bulutlu, Kars çevrelerinin sabah ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Malatya'nın gece saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde hava Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Samsun'un batı kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

