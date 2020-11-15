Şırnak'ta yaşanan arazi anlaşmazlığı babayı evlat katili yaptı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Yağmurkuyusu köyünde baba N.N. ile oğlu Mazlum N. aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.



Baba N.N, 2 saat sonra önünü kestiği oğlunu pompalı tüfekle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Servis ekiplerince Güçlükonak Devlet Hastanesine kaldıran Mazlum N, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan baba N.N'yi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

