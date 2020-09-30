Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist yakalandı
Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonda 4 PKK’lı terörist yakalandı.
GÜNDEM 30.09.2020, 22:51
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist yakalandı.
Konuyla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29-30.09.2020 günü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranır durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 4 bölücü terör örgütü mensubu Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
Konuyla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29-30.09.2020 günü PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranır durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 4 bölücü terör örgütü mensubu Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.
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