Reklam

Son Dakika

Şırnak'ta 19,6 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, gelen ihbar üzerine yapılan operasyonlar sonucunda 19,6 kilogram eroin ele geçirildi.

GÜNDEM 02.10.2020, 22:00
Şırnak'ta 19,6 kilogram eroin ele geçirildi
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliğince narkotik suçların engellemesine yönelik ihbar üzerine iki gün önce Uludere ilçesinde çalışma başlatıldı.
Yapılan operasyonda, şüpheli B.A. ve S.Ü'nün ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 parça halinde toplam 19,6 kilogram eroin ve 29,25 kilogram muhteviyatı belli olmayan uyuşturucu madde bulundu.
Şüpheli B.A ve S.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Adana Demirspor 3 7
3. Tuzlaspor 3 7
4. Ankara Keçiörengücü 3 7
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 4 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1