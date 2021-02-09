Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e suikast girişimi

Sırbistan medyası, güvenlik güçlerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e yönelik suikast girişimini engellediğini ileri sürdü.

Balkanist.ru sitesinde yer alan habere göre, Sırbistan Kriminal Polis Departmanı Başkanı Bogdan Pusic, aralarında siyasilerin de bulunduğu büyük bir suç örgütünün Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi. Pusic, Stefan Namane anıtı açılışında, ülke liderini korumak için 850 Sırp polis gücünün yer aldığını ifade etti.

Suç örgütü üyelerinin yakalanması için yapılan özel operasyonun 6 ay sürdüğü ifade edildi.

Yine aynı haberde, Pushich'in "Örgütün kaldığı mekana girdiğimizde, kayıp kişileri, parçalara ayrılmış olarak bulduk. Tarihin en büyük suç örgütüyle karşı karşıyayız. Bunlar gerçek bir canavar ve etkisiz hale getirilmeleri çalışmamızın büyük bir başarı olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

