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“Sıradan bir kanun değil tarihi bir yanlış”

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı ve çeşitli STK’lar, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Yönelik Kanun’a ilişkin ortak bir basın açıklaması düzenledi.

GÜNDEM 07.01.2021, 04:34
“Sıradan bir kanun değil tarihi bir yanlış”
STK’lar adına basın açıklamasını yapan Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Erduran, “Burada sıradan bir yasadan bahsetmiyoruz. İleride büyük etkileri görülecek tarihi bir yanlıştan söz ediyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin” dedi.
Saadet partisi İzmir İl Başkanlığı ve çeşitli STK’lar, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Yönelik Kanun’a ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran tarafından yapılan basın açıklamasında, yasanın çok büyük sakıncalar taşıdığının altı bir kez daha çizildi. Kanunun Kitle İmha Silahlarının Önlenmesi adıyla ambalajlanmış, gerçekte ise sivil toplum örgütlerini küresel denetime açan tehlikeli bir düzenleme olduğunun belirtildiği basın açıklamasında, hatadan vazgeçilmesi için çağrıda bulunuldu. Saadet Partisi İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın açıklamasına Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanı Av. Erhan Kaya, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği İzmir Şube Başkanı İbrahim Orakçı, Cansuyu Derneği İzmir Şube Başkan Yardımcısı Şaban Yazıcı ve Din Görevlileri Birliği Derneği İzmir Şube Başkanı Nursi Ünalan katıldı.

PKK ve PYD gibi yapıları terör örgütü kabul etmeyen Birleşmiş Milletler’den hayır gelmeyeceğini dile getiren Mustafa Erduran, “Bu düzenlemenin taşıdığı çok büyük bir tehlike ise, ülkemiz için de bir güvenlik sorunu meydana getirecek olmasıdır. Çünkü söz konusu düzenleme ‘terörü finanse etmek’ bahanesiyle Aselsan, Baykar, Roketsan ve TUSAŞ’ın çalışmalarının kısıtlanacağı, hatta tamamen durdurulabileceği bir zemin hazırlamaktadır. Bu kanun, ne ülkemizin ne de insanlığın menfaatine uygun değildir. Kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Burada sıradan bir yasadan bahsetmiyoruz. İleride büyük etkileri görülecek tarihi bir yanlıştan söz ediyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Çeşitli STK’lar adına basın açıklamasını yapan Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Erduran, “Vakıfların ve derneklerin çalışmalarını hem ülke içinde hem de yurtdışında kısıtlayacak bir düzenlemedir. Mazlum coğrafyalara yardım ulaştıran kuruluşlarımızın faaliyetleri, BM Güvenlik Konseyi’nin alacağı kararlar ile durdurulabilecektir. Bu kanun ile sivil toplum kuruluşları işlevsizleştirilecek, tüm dünyaya yardım eli uzatan insani kuruluşlar terör damgası yiyebilecek ve malvarlığı dondurulabilecektir. O halde biz bu devletlere nasıl güveneceğiz? İslam coğrafyasına karanlık senaryolar yazan bunlar değil mi? Sınırımızda terör devleti kurmak isteyen bunlar değil mi? Ülkemizdeki darbelerin arka planında olanlar bunlar değil mi? ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diye meydan okuyanlar, şimdi bu beş ülkenin keyfine bırakılmış terör tanımına uygun bir yasayı hangi akla hizmet çıkarıyorlar?” ifadelerini kullandı.
Emine Özüdoğru / İzmir
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