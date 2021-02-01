Siparişi yetiştirmeye çalışırken kaza yaptı!
Kırıkkale’de müşteriye pizza yetiştirmeye çalışan motorlu servis elemanı kaza yaptı. Yaralanan servis elemanı hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM 01.02.2021, 01:21
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar yolunda ilerlerken, kullandığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu müşteriye pizza yetiştirmeye çalışan E.C. yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|21
|29
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü