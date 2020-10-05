Sinop'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat yolunun 6. kilometresinde Ahmetyeri mevkiinde meydana geldi. Sinop istikametinden Boyabat istikametine gitmekte olan hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardan savrulan yaralılardan 28 yaşındaki Şaban Bilmez olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Olgun (64), Murat Akgör (20), Meryem Torlak (34), Feyza Zehra Torlak (7), Nisa Nermin Torlak (10) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada ticari aracın ön tarafının tamamen kopması kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

