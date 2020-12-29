Sinop'ta en düşük işçi ücreti belli oldu

2021 yılı asgari ücret kararının ardından belediyeler de kendi bünyelerindeki işçiler için uygulayacakları ücretleri netleştirmeye başladı. Son açıklama Sinop Belediyesi'nden geldi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, son yaptığı duyuruda, belediyesinde en düşük işçi maaşının, yani asgari ücretin 3500 TL olacağını duyurdu.

Yetkili sendika ile anlaşmaya vardıklarını söyleyen Ayhan; “Her zaman emekçi arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kenti yarınlara birlikte hazırlayacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

