Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sinop Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde bulunan mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait 558 Ada 3 nolu parsel 1.469,00 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif (Artırma)Usulü ile ihale edilecek.

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