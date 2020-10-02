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Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo hurda altın çıktı
Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışan bir kişinin ayakkabısının içerisinden 2 kilo 193 gram hurda altın çıktı.
GÜNDEM 02.10.2020, 16:16
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktası'na aracıyla gelen bir kişiden, şüphe üzerine ayakkabılarını çıkarmasını istedi.
Ayakkabıları kontrol eden ekipler, şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirdi.
Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Ayakkabıları kontrol eden ekipler, şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirdi.
Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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