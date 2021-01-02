Sinemalar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları ve tiyatro sahneleri 17 Mart'ta kapatılmıştı. Ardından 17 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında sinema salonlarının 2020'nin sonuna kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı son olarak 81 İl Valiliğine “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderdi.

Genelgede gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

