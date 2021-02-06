Sınavlarda HES kodu zorunluluğu! HES kodu nasıl alınır?

Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında alınan kararlardan biri de ÖSYM sınavlarına getirilen HES kodu zorunluluğu oldu.

Bir başka deyişle Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan HES kodu, artık tüm sınav başvurularında da kullanılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin bilgilendirme, önleme ve tedbir alma gibi önemli konular için "HES kodu" uygulamasını başlattı.

Sosyal hayatın her alanında zorunlu hale getirilen HES kodu şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarda ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlandı.

Kısacası HES korona hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES kodu 3 yoldan 3 yöntem ile alınabilir. İster uygulama üzerinden ister kısa mesajla ister e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

1. YÖNTEM:

Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ''HES KODU İŞLEMLERİ'' bölümüne giriniz. ''HES KODU OLUŞTUR'' butonuna tıklayınız. ''KOD KULLANIM SÜRESİ'' seçiniz ve kodunuz oluşturuldu.

2. YÖNTEM:

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak atınız. ÖRNEK: HES 123456789 3265 21 yazılıp 2023'e gönderilir.

Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. pic.twitter.com/co48ixnAW2

— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020



Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. pic.twitter.com/co48ixnAW2 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020

