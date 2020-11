Sınavlar çakıştı adaylar mağdur oldu

Bürokrasi kadrosunun belirlendiği A Grubu sınavları çakıştı, her iki sınava hazırlanan adaylar birinden vazgeçmek zorunda kaldı. ÖSYM’nin 4 ay öncesinden açıkladığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavı, Dışişleri Bakanlığı’nın Aday Meslek Memurluğu sınavıyla çakıştı. Kurumlararası koordinasyonsuzluk yüzlerce adayın emeklerini heba etti. Bu şekilde Bakanlık ve ÖSYM’nin hatasının faturası aylarca her iki sınava çalışan adaylara çıkmış oldu.

Geleceğin bürokrasi kadrosunun belirlendiği A Grubu sınavların çakışması, mağduriyetlere neden oldu. Bakanlıkların ÖSYM’nin sınav takvimini dikkate almadan sınav tarihlerini belirlemesi, birden fazla sınava girecek adayları mağdur etti. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavıyla Dışişleri Bakanlığı’nın Aday Meslek Memurluğu sınavının çakışması iki sınava da girecek olan binlerce adayı mağdur etti. Adaylar her iki sınavdan birini tercih etmek zorunda kalırken, aylarca emek ise çöpe gitti.



ÖSYM’nin 4 ay önceden ilan ettiği Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavıyla Dışişleri Bakanlığı’nın Aday Meslek Memurluğu Sınavı’nın aynı gün ve neredeyse aynı saatlerde yapılması yüzlerce adayı mağdur etti. 21-22 Kasım’da gerçekleşen ve bin 200 kişinin girdiği Hakimlik Sınav, aynı tarihlerde 444 kişinin girdiği Dışişleri Bakanlığı’nın Meslek Memurluğu sınavıyla çakıştı. Normal şartlar kamu kurum ve kuruluşları sınavlarının çakışmaması için ÖSYM’nin takvimine göre tarihler belirlenirken, son dönemlerde bu uyumun kaybolduğu görüldü. Son örneği ise ÖSYM’nin yaptığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavıyla Dışişleri Bakanlığı’nın Aday Meslek Memurluğu Sınavında yaşandı. Hakimlik Sınavı ile Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu sınavının çakışması aylarca her iki sınava da hazırlanan öğrencilerin emekleri heba oldu.



İki sınavın çakışması her iki sınava girmeyi düşünen yüzlerce öğrenciyi mağdur ederken, Dışişleri Bakanlığı’nın ise talepleri dikkate almadığı iddia edildi. Hem hakimlik sınavına hem de Dışişleri Bakanlığı’nın meslek memurluğu sınavına girecek olan bazı adayların, Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, günü çakışsa bile saatinin çakışmayacak şekilde ayarlanması konusunda talepte bulunduğu öğrenilirken, Bakanlığın ise sınava 3 kala sınav saatini değiştirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın sınava 3 gün kala 9.30 olan sınav saatinin 11.00’e alındığını SMS ile bildirdiği ifade edilirken, yeni sınav saati de derde deva olmadı. Öte yandan hakimlik sınavının ilk oturumu ise saat 10’da başladı. Bakanlık, saati 9.30’dan 11’e alsa da hakimlik sınavıyla çakışmasına engel olmadı. Sınavların çakışmasından dolayı ise hem Dışişleri Bakanlığı’nın hem de hakimlik sınavına girecek olan öğrenciler birinden birini tercih etmek zorunda kaldı.