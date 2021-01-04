Sinan Gümüş'ten penaltı isyanı

Maç sonu yaptığı açıklamalarda bulunan Sinan Gümüş, kendisine yapılan hamlenin penaltı olduğunu söyledi.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Sinan, "%100 penaltımız verilmedi. Hakem göremedi. VAR'a neden çağrılmadı? Penaltı pozisyonunu sahadaki hakem göremez belki tamam ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor size soruyorum onu da." dedi.

Sinan Gümüş, "Bu zor şartlarda ve bu zor zeminde iyi mücadele ederek üç puanı aldığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

