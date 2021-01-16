Sinan Gümüş 2 ay yok!

Oynadığı son maçlarda sergilediği iyi performansla Fenerbahçe'nin başarısında önemli rol oynayan Sinan Gümüş, Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlık yaşadı. İlk devrenin ardından dizinde ağrı hisseden ve devre arasında yerini Mame Thiam’a bırakan 27 yaşındaki oyuncunun dün MR'ı çekilmişti. Sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilen Sinan Gümüş’ün yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan uzak kalacak olan Sinan Gümüş sezonun geride kalan kısmında sarı-lacivertli formayı 11 maçta giydi. Bu maçlarda 2 gol kaydeden Sinan, 1 tane de asist yaparak 3 gole direkt etki etti.

27 yaşındaki futbolcunun 2 gol 1 asistlik performansı Fenerbahçe’nin oynadığı son 2 Süper Lig maçında sergilemesi de dikkat çekti. Alanyaspor maçında 1 gol atan Sinan, Erzurumspor maçında ise 1 gol atıp 1 asist yaptı.

