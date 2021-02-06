Sinan Engin'den Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumu: G.Saray kaybetmez

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Instagram'da katıldığı canlı yayında Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün'ün sorularını cevaplayarak yorumladı. Engin, "G.Saray'ın kaybetmeyeceğini ve kazanacağını düşünüyorum." dedi.

İşte Sinan Engin'in dikkat çeken açıklamaları:



"Seyirci olmayınca coşku yok ama iyi bir derbi olacak. Gollü bir derbi olacak. Sahada ortam gergin olacak son bu transfer olaylarından sonra. Hakem Cüneyt Çakır'ın işi zor. İnşallah maçtan sonra hakemi konuşmayız. Atmosferi yüksek, gergin bir derbi olur. Bu maçta seyirci olsaydı; çok sıkıntı olabilirdi. Son yılların iyi derbilerinden biri olur."

"Herkes Mesut'u merak ediyor. Herhalde ikinci yarı şans alır; çünkü fizik olarak iyi durumda değil. Ben de olsam ikinci devre oyuna sokarım. Gustavo'nun durumunu bilmiyorum. Belki oynamayacağı yönünde gizlilik yapılıyor olabilir. Sahada yapacağı presle baskıyı azaltabilirdi."

"Fatih Terim her zaman daha tecrübeli ama burada deneyimden ziyade; iyi futbolcu varsa iyi antrenör olursun. Onyekuru ve Muslera geldi olay değişti bir anda. Antrenörleri konuşturan sahadaki oyunculardır."

"Taraftarlar, yöneticilerin demeçleriyle besleniyorlar. Açıklamalar yapmak zorundasın. Ahmet Nur Çebi de sertleşti son zamanlarda..."

"Cüneyt Çakır, eyyam yapmazsa iyi hakem. VAR'a bu akşam çok iş düşecek. Kırmızı kart veya penaltı muhtemel, hepsini bekliyorum. Galatasaray çok yenmek istiyor, Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Puan olarak çok önemli. Onun için çok gergin bir derbi olacak."

"Mesut Özil'in gol atayacağını bilemeyiz. Bir yerden frikik olursa olabilir. Çok kaliteli futbolcu. Bugün onu merak ediyorum. Önemli bir oyuncu transfer etti Fenerbahçe. Çok kaliteli ama yanındaki futbolcular da önemli. Mesut, çok büyük katkı sağlayacak."

"Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. En azından Galatasaray kaybetmez. Kalite olarak daha iyi ve daha hazır görüyorum. Daha takım olarak görüyorum Galatasaray'ı o yüzden."

