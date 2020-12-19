Şimşirgil'den Fahrettin Altun'a tepki!

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Twitter hesabında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a sitem etti.

Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadan engellediğini aktaran Ahmet Şimşirgil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eyvah iletişim kuramayacağım. Sebebini bilseydim hiç olmazsa."

Son günlerde tarihçi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversite öğrencileri hakkındaki açıklamaları gündemde tartışma konusu haline gelirken Ahmet Şimşirgil ise Sofuoğlu'na verdiği destekle dikkat çekmişti.

Söz konusu engellemenin ise Şimşirgil'in Sofuoğlu'na verdiği destekten ötürü olabileceği düşünülüyor.

Eyvahhhh iletişim kuramayacağım...Sebebini bilebilseydim hiç olmazsa????? pic.twitter.com/ntzHUzgpgd

— Ahmet Şimşirgil (@ahmetsimsirgil) December 18, 2020



Eyvahhhh iletişim kuramayacağım...Sebebini bilebilseydim hiç olmazsa????? pic.twitter.com/ntzHUzgpgd — Ahmet Şimşirgil (@ahmetsimsirgil) December 18, 2020

