Simit Sarayı'nı da pandemi vurdu: 'Patron özel jetini satışa çıkardı'

Ekonomik krize eklenen salgınla birlikte şirketler en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Konkordatolar ve iflaslar birbiri ardına geliyor.

Bazı şirketler de, ellerindeki malları satarak zararı önlemeye çalışıyorlar. Simit Sarayı'nın patronu da bu yolu tercih edenlerden oldu.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Simit Sarayı patronu Abdullah Kavukçu'nun özel jetini satışa çıkardığını yazdı.

Simit Sarayı'nın Ziraat Girişim'e devir için Rekabet Kurulu'na yaptıkları başvuruyu geri çektiğini hatırlatan Yılmaz, "Simit Sarayı'nın geride yalnızca kredi, kira ve piyasa borçları kalmadı. Ele avuca gelen varlıkları da kaldı… Bunların başında Göztepespor Başkanı Mehmet Sepil'den 12.5 milyon dolara aldığı TC-SPL Challenger 300 tipi özel jet geliyordu. Aradan koca bir yıl geçti. Kredi ödeme güçlüğü azalmadı. Pandemi Londra'dan Suudi Arabistan'a, İstanbul'dan Ankara'ya bütün dükkânlarını vurdu" ifadesini kullanıyor.

Yılmaz yazısında, "Halen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle kimse Simit Sarayı'na gidip oturmuyor. Ama bankalar yüksek bir tahammül (!) gösterip, kredi borçlarına karşılık uçağa el koymamış" bilgisini paylaşıyor.

MTL Oto'nun sahibi Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın “Geçen haziran ayında şehirlerarası yolculuk kısıtları kalkınca eşim ve kızım bu uçakla Bodrum'a gitti. Uçak doluya tutuldu. Aslında tam alacaktım, kaza yapınca vazgeçtim. Bu uçak lanetli, almam” açıklamasına da yer veren Yılmaz, şunları kaydediyor:

"Özkaya uçak almaktan vazgeçmiyor, kuyruğunda TC-MTL yazan sıfır kilometre bir özel jet sahibi oluyor. '1-2 milyon Euro'luk jetlerden oluşan bir havacılık filosu da kurmak istiyorum. Pandemi özel uçak yolculuğu talebini artırıyor' diyor."

