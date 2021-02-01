Şimdi birlik vakti!

Siyonist İsrail’in işgal altındaki Filistin, 14 yıl sonra sandık başına gidiyor… 2006’daki seçimlerin ardından ayrışmaya giden Hamas ve Fetih Hareketi Kahire’de bir araya gelerek birliktelik sağlayacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021’de milletvekili ve 31 Temmuz 2021’de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. İsrail işgali altındaki ülkede, 2006 yılında yapılan seçimlerin ardından Dahlan’ın çıkardığı olaylarda Hamas ve Fetih Hareketi arasında ayrışmalar yaşanmıştı. 14 yıldır seçim yapılamayan Filistin’de, son dönemde İsrail’in işgal adımlarına karşı ortak adımlar atan ve “birlikte mücadele” mesajı veren Hamas ve Fetih Hareketi, aralarındaki buzları seçim sürecinde tamamen eritmek için diyalog kurmak için Mısır’da bir araya geliyor. Bu hafta itibariyle başlayacak görüşmelerin ilk maddesinde Kudüs ve işgale karşı birlikte direniş var. Filistin direnişine katkı sağlayan başta Hamas ve Fetih Hareketi olmak üzere birçok siyasi hareket, birlik ve beraberlik sağlamlaştırmak için seçim sürecinde Kahire’de görüşmeler yapacak. Filistin’de Gençlik ve Spor Bakanı, Sağlık Bakanı ve çeşitli görevlerde bulunan Filistin Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Başkanı Dr. Basem Naim, gazetemize yaklaşan seçimleri değerlendirdi.



Filistin’de daha önce bakanlık görevlerinde bulunmuş, Filistin Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Başkanı Dr. Basem Naim, “Filistin seçimlerini Filistin kurum ve kuruluşları için yapıcı ve pozitif bir adım olarak görüyoruz. Diyalog yoluyla kurum ve kuruluşlarımızdaki ayrılığı bertaraf etmek ve tekrardan bir bütün olmakta başarısız olduk. Bu seçimlerin 50 yıllık bir bölünme ve yıkımın ardından gerçekleşmesi ve siyasal bir sürece girilmesi adına önemlidir. Bu bakımdan seçimlerin birlik ve bütünlüğün sağlanması açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum. Yeni hükümetin nasıl olacağı konusunda bir şey söylemek için henüz erken. Sonuç itibariyle göreve gelecek hükümetin tüm Filistin halkını temsil edecek millî bir hükümet istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Filistin direniş hareketlerinin Şubat itibariyle Kahire’de görüşmeye başlayacağını söyleyen Dr. Naim, “Seçimlere dair Cumhurbaşkanlığı kararımız mevcut. Tüm birimler seçim hazırlığı için çalışmalarına başladı. Tartışılacak birçok konumuz bulunuyor. Görüşeceğimiz konular arasında Kudüs, Batı Şeria’da özgür bir direniş hareketi, Gazze’ye karşı uygulanan ambargoları kaldırmak olacak. Henüz ittifaklar hakkında bir şey söylemek için çok erken. Filistin tarafları, Filistin halkının ulusal hakkını gözeten özellikle Kudüs, işgale karşı direnme ve mülteci politikalarını yürüten Hamas’ın siyasi programlarını desteklediği sürece her şey müzakereye açık” diye konuştu.

