Silivri'de seyir halindeki araç alev alev yandı
İstanbul'un Silivri ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Araçtaki 2 kişi son anda kurtuldu.
GÜNDEM 05.10.2020, 08:13
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Silivri'de, 61 AAY 817 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini gördü. Otomobil sürücüsü alev alan aracını hemen yol kenarına çekti.
Yanındaki yolcu ile birlikte son anda araçtan çıkabilen sürücü, otomobile yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yanındaki yolcu ile birlikte son anda araçtan çıkabilen sürücü, otomobile yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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