Silivri'de gök gürültü sağanak

Silivri'de akşam saatlerinde hava karardı. Gökyüzünü saran kara bulutların ardından gök gürültülü sağanak etkili oldu. Fener Mahallesi'nde sağanaktan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Yağış ilçe merkezinde ve Çanta Mahallesi'nde de etkili oldu.

