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Silivri'de gök gürültü sağanak

İstanbul Silivri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

GÜNDEM 17.10.2020, 19:25
Silivri'de gök gürültü sağanak
Silivri'de akşam saatlerinde hava karardı. Gökyüzünü saran kara bulutların ardından gök gürültülü sağanak etkili oldu. Fener Mahallesi'nde sağanaktan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Yağış ilçe merkezinde ve Çanta Mahallesi'nde de etkili oldu.
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