Silivri'de gök gürültü sağanak
İstanbul Silivri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
GÜNDEM 17.10.2020, 19:25
Silivri'de akşam saatlerinde hava karardı. Gökyüzünü saran kara bulutların ardından gök gürültülü sağanak etkili oldu. Fener Mahallesi'nde sağanaktan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Yağış ilçe merkezinde ve Çanta Mahallesi'nde de etkili oldu.
28°
parçalı az bulutlu
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|7
|9. Göztepe
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|4
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|4
|5
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|5
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|5
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|4
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|1
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|P
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|5
|12
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|5
|10
|3. Adanaspor
|5
|9
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|5
|9
|5. Tuzlaspor
|4
|8
|6. Adana Demirspor
|4
|8
|7. Samsunspor
|5
|8
|8. Altay
|4
|7
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
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|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
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|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|4
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. West Ham
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Granada
|5
|10
|3. Real Betis
|5
|9
|4. Atletico Madrid
|4
|8
|5. Real Sociedad
|5
|8
|6. Villarreal
|5
|8
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Sevilla
|4
|7
|9. Getafe
|4
|7
|10. Valencia
|5
|7
|11. Cádiz
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
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