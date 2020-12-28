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Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem oldu
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 28.12.2020, 01:57
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi tarafından paylaşılan bilgiye göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı olmadığı açıklandı.
Ayırca Acil Durum Ofisi temel hizmetlerin ve altyapının olumsuz etkilenmediğini de duyurdu.
"Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Şili, dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olarak biliniyor.
Öte yandan 10 kilometre derinlikte denizde meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Corral bölgesinin 141 kilometre kuzeybatısında olduğu açıklandı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi tarafından paylaşılan bilgiye göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı olmadığı açıklandı.
Ayırca Acil Durum Ofisi temel hizmetlerin ve altyapının olumsuz etkilenmediğini de duyurdu.
"Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Şili, dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olarak biliniyor.
Öte yandan 10 kilometre derinlikte denizde meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Corral bölgesinin 141 kilometre kuzeybatısında olduğu açıklandı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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