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Sıkışmış kavanoz kapağı en kolay nasıl açılır?

Günlük hayatımızda pratikliğe en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri de kapağı sıkışmış kavanozlar. Peki sıkışmış kavanoz kapağı en kolay nasıl açılır? İşte o pratik çözüm...

GÜNDEM 29.01.2021, 15:48
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Sıkışmış kavanoz kapağı en kolay nasıl açılır?
Günlük yaşamınızı kolaylaştıracak belki de daha önce hiç duymadığınız pratik bilgiler öğrendiğimizde bizleri epey şaşırtıyor.
Hayatta bazen basit gibi görünen ama yöntemini bilmeyince bizi zorlayan şeylerden biri de açılmayan kavanoz pakları...
Reçelden turşuya, salçadan konserveye kadar her üründe karşımıza çıkan bu kavanozlar açılmayan kapaklarıyla çileden çıkartabiliyor.
Bu sorunların en başında ısı değişimi geliyor.
Ancak genellikle çevir aç mantığıyla açılması gereken bu kapaklar güç kullanılmadan da açılabiliyor.
Çünkü bu sorunu rahatlıkla  çözebilmeniz mümkün!
Dakikalardır uğraştığınız kavanoz kapağının hemen açıldığını göreceksiniz. 

Kavanozların içerisine konulan malzeme belli bir sıcaklığa sahip olduğu için kavanozların kapağı kapandıktan sonra dışarıdaki soğuk hava içeri geçiş sağlayarak kapağı sıkıştırır ve hava geçirmez hale getirir.
Böyle durumlarda sıcak suyla kapağı gevşetmeniz mümkün. İhtiyacınız olan tek şey ise bir kap sıcak su. 
Hazırladığınız sıcak suyun içerisine kavanozu ters çevirip koyun ve ortalama 30 dakika kadar bekleyin. Kapağını daha rahat açıldığını göreceksiniz.

Kavanoz kapağı açma konusunda lastik eldivenlerde imdadınıza koşacak.
Kaymayan yapıya sahip bu eldivenlerle kavanozun kapağını daha iyi kavrar ve  ellerinizi acıtmadan pratik bir şekilde kapağı açabilirsiniz.
Eğer eldiven yoksa streç film ya da kavanozun elinizden kaymasını önleyecek bir bez de kullanabilirsiniz.

Kavanozda sıkışan havayı dışarıdan uygulayacağınız baskıyla giderebilirsiniz. Sağlam bir tahta kaşık yardımıyla kavanoz kapağının yanlarına ve ortasına vurarak havasını alabilirsiniz. Tahta kaşığınız yoksa bu yöntemi benzer sert cisimler deneyebilirsiniz. Son olarak ta kavanozu ters çevirip alt kısmından birkaç kere vurarak da havasını boşaltıp kolayca açabilirsiniz

Kavanozlarda sıkışan havayı dışarı çıkarmak için kavanoz kapağını az yerinden oynatmanız yeterli olacaktır. Bunun içinde bıçak, çatal gibi sivri uçlu malzemeler çok uygundur. İnce uçlu bir bıçağı kavanoz kapağın boşluğuna denk getirin ve bıçağın ucunu hafifçe yukarı doğru kaydırın. Hava boşalacak kapak gevşeyecektir.

Kavanoz kapakları için en ideal çözümse teknoloji. Zira her yerden ulaşabileceğiniz çeşitli markalardan kavanoz kapağı açacağı satın almak mümkün.
Tüm bu yöntemde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise çok dikkatli olup elinizi yaralamamak!
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