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Sıkılmadık el dokunmadık yürek bırakmayacağız

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın 7’nci Olağan Kongresi Çarşamba günü yapıldı.

GÜNDEM 22.01.2021, 04:33
Sıkılmadık el dokunmadık yürek bırakmayacağız
Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen kongrede tekrar Ankara il başkanı seçilen Av. Fatih Beyazıt, geçmiş dönemlerdeki çalışmalarımızdaki eksikleri gidereceklerini belirtti.
Çarşamba günü gerçekleştirilen Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresinde pandemi önlemleri dolayısıyla sadece delegelerin katılımı ile gerçekleşti. 523 delegeden 283 geçerli oy 20 geçersiz oy alarak tekrar seçilen Av. Fatih Beyazıt, önümüzdeki dönemlerde Ankara’da çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirterek Ankara’da yapacakları çalışmalar için daha hareketli bir teşkilat kuracaklarını belirtti.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Av. Fatih Beyazıt, ülkemizin son birkaç yılda ekonomik, sosyal, siyasi başta olmak üzere pek çok değişimi geride bıraktığını ifade ederek, “Yaşanan gelişmeler ile toplumumuzun yaşam pratikleri, alışkanlıkları, yarına dair beklentileri ve düşünce dünyası da değişmiş oldu. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni yollar var. Geçtiğimiz dönemde, gerek seçim çalışmalarında gerek seçim mahalli dışındaki faaliyetlerimizde aldığımız dersler ışığında eksik bıraktıklarımızı tamamlamaya, doğru yaptıklarımızı ise güçlendirmeye çalışacağız” dedi.

Ankara’da teşkilat mensuplarıyla tüm ilçelere ulaşmaya çalışacaklarını ifade eden Beyazıt, daha önce Refah Partisi’nin iktidarını kazanmasını sağlayan mahalle teşkilatlarımıza inanıyoruz ki yine tarihin tekerrürüne neden olacak çalışmalar ile vatandaşımıza ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı. Türkiye’nin kalbi Ankara’da ulaşılmayan bir kişi bırakmayacaklarını vurgulayan Beyazıt, “Türkiye’nin kalbinde, sıkılmadık el, dokunmadık yürek, dinlemedik dert, işitmediğimiz ah kalmayacak. Ulus’tan Elmadağ’a, Çankaya’dan Kızılcahamam’a, Altındağ’dan Güdül’e Ankara’da Saadet’in çağrısını duymayan kalmayacak. Çünkü davamızın tarihi de bize açıkça gösteriyor ki Saadet’in iktidarı Ankara’dan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Yaşanan her gelişme karşısında toplumun zihin yapısının ve algısının bir miktar değişime uğradığını vurgulayan Beyazıt, var olan teşkilat kadrosunu en iyi şekilde değerlendireceklerinin ve yeni arkadaşlar dâhil ederek kadroları güçlendireceklerinin altını çizdi. Ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamından kurtuluşunun Saadet Partisi’nden geçtiğine inandıklarını kaydeden Beyazıt, “Türkiye’nin dibe çökmüş ekonomisini, yarınları heba etmiş eğitim sistemini, köşeye sıkışmış dış politikasını, ranta dayalı  betondan ibaret üretimini ancak Saadet Partisi’nin ortaya koyacağı reçeteler ile kurtarabiliriz. Ancak her şeyden önce toplumumuzun da bu reçeteye güven duyması, bu kurtuluşa inanması gerekiyor. Milletimiz kendisine dayatılan bu sistemin yoksulluk ve yalnızlık olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyor” şeklinde konuştu.
Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara
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