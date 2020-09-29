Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü olarak ele geçirilen toplam terörist sayısı 5’e yükseldi.

