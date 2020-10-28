Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğünce “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne” yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltıların yapıldığı bildirildi.
GÜNDEM 28.10.2020, 23:47
Siirt Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünce “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne” yönelik operasyonların devam ettiğini açıkladı.
Söz konusu operasyonlar kapsamında 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyuran Valilik, şu açıklamayı yaptı:
“Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde haklarında isnat bulunan, Bank Asya hesap artırımı olan, örgüte müzahir şirket ve dernek kaydı bulunan ayrıca mevcut delillere ek olarak 19 Aralık 2014 tarihli zaman gazetesi ve 19 Şubat 2015 tarihli usulsüz dinleme protestolarına katılan şahısların tespitleri neticesinde planlı çalışma kapsamında toplam 24 şüpheli şahsa yönelik Siirt’in Baykan, Kurtalan, Şirvan ilçeleri ile Adana, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde 27 Ekim 2020 Salı günü saat 06.00’ da eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; 21 şahıs yakalanarak adli işlemlerine başlanılmış olup, 3 firari şahsın yakalama çalışmaları devam edilmektedir.”
Söz konusu operasyonlar kapsamında 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyuran Valilik, şu açıklamayı yaptı:
“Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde haklarında isnat bulunan, Bank Asya hesap artırımı olan, örgüte müzahir şirket ve dernek kaydı bulunan ayrıca mevcut delillere ek olarak 19 Aralık 2014 tarihli zaman gazetesi ve 19 Şubat 2015 tarihli usulsüz dinleme protestolarına katılan şahısların tespitleri neticesinde planlı çalışma kapsamında toplam 24 şüpheli şahsa yönelik Siirt’in Baykan, Kurtalan, Şirvan ilçeleri ile Adana, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde 27 Ekim 2020 Salı günü saat 06.00’ da eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; 21 şahıs yakalanarak adli işlemlerine başlanılmış olup, 3 firari şahsın yakalama çalışmaları devam edilmektedir.”
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